Kahramanmaraş'ın eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyenler için tekne turları başladı. Menzelet Barajı üzerinde düzenlenen tur, Ali Kayaları gibi benzersiz doğal güzellikleri içeriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Menzelet Mesire Alanı'nda düzenlenen tekne turları, haftanın Cuma günü hariç diğer günlerde gerçekleştiriliyor. Biri kadın 2 kaptanın yönettiği turlar, sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Menzelet Barajı'ndan başlayıp Ali Kayaları'na kadar uzanan 35 kilometrelik tur, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Tekne turları sırasında vatandaşlar, Ali Kayaları ve çevresinin muhteşem manzarasını izleme fırsatı buluyor. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen bu mavi yolculuk, afetzedelere moral oluyor. Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler, bu anları ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çekiyorlar.

Tekne turlarının ücreti sivillere 60 TL, öğrencilere ise 40 TL olarak belirlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bu tur sayesinde, bölge halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler unutulmaz bir deneyim yaşıyorlar.