Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle 27-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Panayırı, vatandaşlara kapılarını açtı.

Panayırın ilk konuğu, çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan Hatice Kübra Tongar oldu. Tongar panayır kapsamında gerçekleştirilen söyleşide katılımcılarla buluştu. Söyleşide çocuk gelişimi, aile içi iletişim ve eğitimin önemine dair önemli bilgiler veren Tongar, Kahramanmaraşlı ailelerden büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Panayırı, çeşitli etkinliklerle 7’den 70’e tüm yaş gruplarına keyifli ve eğitici bir deneyim sunmaya devam edecek.