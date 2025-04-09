Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal ayrımı gözetmeksizin ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık kırsalında yer alan mahalleleri Kahramanmaraş – Gaziantep Karayoluna bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Uzun yıllardır kullanılmakta olan ve zamanla deformasyon nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalara neden olan güzergâh, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla modern bir yapıya kavuşturuluyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, arterde ilk olarak asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Zemin hazırlıklarının ardından güzergâhta sathi asfalt serimi yapılacak.

Bölge Halkından Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Yenileme çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Karahüyük Mahalle Muhtarı Ali İhsan Şendil, “Bu yolumuz çok kötüydü. Yenilenmesi için Fırat Görgel Başkanımıza başvurduk. Sağ olsun başkanımız da ekip yönlendirdi ve çalışmalar başladı. Yolumuz çok güzel bir şekilde yenileniyor. Bu yol, civar mahalleleri Gaziantep, Pazarcık, Nurdağı, Türkoğlu ve Narlı’ya bağlıyor. Çalışmalar için başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Evri Taşbiçme Mahalle Muhtarı Adem Akpolat ise güzergâhın bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Akpolat, “Burası civar mahalleler için son derece önemli bir güzergâh. Ulaşımımız için çok önem arz ediyor. Yolumuz çok kötüydü, kullanılacak hâli kalmamıştı. Fırat Başkanımızdan yolun yenilenmesini talep ettik. Sağ olsun başkanımız talebimizi yanıtsız bırakmadı ve çalışmalar başladı” dedi.