Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde farklı yaş gruplarına ve toplumsal kesimlere yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle gençlere yönelik özel projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Genç Önder iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik ahşap boyama atölyesi düzenledi. KAMEK’te gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdı. Atölye çalışmasında öğrencilere, ahşaptan hazırlanan çeşitli süs eşyaları dağıtıldı. Katılımcılar, hayal güçlerini kullanarak bu eşyaları farklı renk ve desenlerle boyadı.

Gençlerden Yoğun İlgi

Ahşap boyama atölyesi, gençlerin büyük ilgisini çekti. Renklerin ve tasarımların özgürce bir araya geldiği etkinlikte, öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de sanatın yaratıcı yönlerini keşfetme fırsatı buldu. Eğitmenler, gençlere ahşap boyama teknikleri hakkında bilgi verirken, onların bireysel tasarımlarını hayata geçirmeleri için rehberlik etti.

Gençler Sosyalleşerek Eğlendi

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Öğrenciler, bu tür etkinliklerin hem sosyal bir ortam sağladığını hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirtti.

“Genç Kardeşlerimiz Yeni Hobiler Edindi”

Genç Önder Kahramanmaraş Gençlik Başkanı Esmanur Türmen, “Dernek olarak özellikle imam hatipli kardeşlerimizle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin okul hayatı dışında da kendilerini geliştirebilmeleri ve sosyalleşmeleri için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de KAMEK’te ahşap boyama atölyesine katıldık. Genç kardeşlerimiz burada hem yeni hobiler ediniyor hem de sosyalleşiyor. Bu güzel etkinlik ve ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Arkadaşlarımızla Keyifli Vakit Geçirdik”

Ahşap boyama atölyesi katılımcılarından Merve Hacıosman, “Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte KAMEK’te ahşap boyama etkinliğine katıldık. Çok güzel ve faydalı oluyor. Burada hem hafta sonunu daha eğlenceli bir şekilde değerlendiriyor hem de sosyalleşiyoruz” dedi.