Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, iftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Ardından ilahi dinletisiyle gönüllere huzur dolarken, iftar sonrasında ise kültürel değerleri yaşatmak adına geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz sahnelendi. Özellikle çocuklar için eğlenceli anlara sahne olan etkinlikler, Ramazan akşamına farklı bir anlam kattı.

Pazarcık halkı, iftar sofrasında bir araya gelerek birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyonu düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, Ramazan ayının manevi huzurunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.