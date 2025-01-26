Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu kez Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden 7 Güzel Adam’ın hikâyesini tiyatro sahnesine taşıdı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “7 Güzel Adam” adlı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşatırken derin düşüncelere de kapı araladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, sanatseverlerden tam not aldı.

Edebiyatın Kalbine Yolculuk

“7 Güzel Adam” tiyatro oyunu, Türk edebiyatında iz bırakmış önemli isimlerin anılarına ve hayatlarına dayanan çarpıcı bir hikâye sundu. Oyun, Yedi Güzel Adam Müzesi’nde yolları kesişen karakterlerin hikâyeleri etrafında şekillendi. Bu buluşmada, karakterlerin kendi iç dünyaları ve geçmişle olan hesaplaşmaları, izleyicilere ayna tutar nitelikteydi. 7 Güzel Adam’ın yaşamlarından esinlenerek hazırlanan gösteri, izleyicileri adeta kendine hayran bıraktı. Oyun boyunca 7 Güzel Adam’ın edebi mirasına vurgu yapılırken izleyiciler, hem onların hayat hikâyelerine tanıklık etme hem de kendi içsel yolculuklarına çıkma fırsatı buldu. Duygusal atmosferi ve derin mesajlarıyla dikkat çeken oyun, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzleyiciler Gösteriden Memnun Ayrıldı

Etkinlik sonrasında düşüncelerini dile getiren katılımcılar, Büyükşehir Belediyesine bu anlamlı tiyatro gösterisini düzenlediği için teşekkür etti. Zişan İnci Türkoğlu, “Çok faydalı ve güzel bir etkinlik oldu. Çok beğendim ve keyifli zaman geçirdim. Bu güzel etkinlikler için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Diğer bir izleyici Mustafa Akgün ise, “İnanılmaz güzel bir programdı. Kahramanmaraş’ta hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik etkinliklerin artması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarım da Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliklerinden keyif alıyor. Hafta sonları düzenlenen etkinliklere katılarak keyifli zaman geçiriyorlar. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“7 Güzel Adam’ı Şehrinde Canlandırmak Çok Özel”

7 Güzel Adam gösterisinin oyuncularından Coşkun Gültekin, “Bu oyun bizim için çok özeldi. Biz bu oyunu depremden önce çıkardık. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta bu oyunu sahneleyecektik ancak maalesef o üzücü deprem yaşandı. 2 yıl sonra yeniden Kahramanmaraş’a geldik ve oyunumuzu sahneledik. Kahramanmaraş’ı böyle görmek bizleri çok üzdü ancak seyircilerimizin pozitif enerjisiyle de mutlu olduk” dedi. Diğer bir oyuncu Hamdi Malcı da, “Kahramanmaraş’ı çok bekliyorduk ve kavuştuk. 7 Güzel Adam zaten buraya özel. Bu oyunu yerinde sahnelemek bizleri çok heyecanlandırdı ve mutlu etti” cümlelerini kaydetti.