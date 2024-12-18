Eğitim programında, çocuklara çevreye duyarlılığı artıracak bilgiler interaktif yöntemlerle aktarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği eğitim faaliyetleriyle çocuklara çevre dostu birey olmanın önemini aşılıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat Ahmet Bayazıt İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim programında, çocuklara çevreye duyarlılığı artıracak bilgiler interaktif yöntemlerle aktarıldı. Atıkların doğru sınıflandırılması, geri dönüşüm süreçlerinin önemi ve çevreye zarar vermeyen tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Eğitim sırasında yapılan görsel sunumlar ve uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin dikkatini çeken ekipler, sıfır atık bilincinin günlük hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklar Geleceğin Çevre Elçileri Olacak

Projenin temel hedefi, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek ve doğaya saygılı bireyler oluşturmak. Bu amaçla düzenlenen eğitimlerde, öğrencilerin küçük yaşta çevresel konularda farkındalık kazanmaları ve bu bilinci ailelerine de taşımaları hedefleniyor. Eğitim programına katılan öğrenciler, geri dönüşüm ve çevre temizliği konusundaki bilgilerini paylaşarak öğrendiklerini günlük hayatlarında uygulayacaklarını ifade etti.

Sıfır Atık Vurgusu

Eğitimde, sıfır atık yaklaşımının günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğine dair pratik bilgiler de paylaşıldı. Ekipler, atıkların ayrıştırılması için evlerde ve okullarda basit sistemler kurulabileceğini ve bu sayede geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin hale gelebileceğini belirtti. Ayrıca, plastik kullanımını azaltmak, geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih etmek ve doğaya zarar vermeyen ürünler kullanmak gibi alışkanlıkların uzun vadede çevre üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Eğitimler Farklı Okullarda Devam Edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür eğitim programlarının yıl boyunca farklı okullarda devam edeceği ve çevre bilinci kazandırma çalışmalarının şehir genelinde geniş bir kitleye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Doğayı koruma bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi, bu tür eğitimlerin toplumun her kesiminde karşılık bulmasını hedefliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu girişimi, hem çocuklar hem de toplum genelinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“Çok Faydalı Bir Eğitim Oldu”

Ahmet Bayazıt İlkokulu öğretmenlerinden Fatih Mircan, “Toplumsal olarak hepimizin duyarlı olması gereken bir konu sıfır atık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemli. Bizler de elimizden geldiğince bu konuda çocuklara eğitimler veriyorduk ancak Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu seminer de çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 4. sınıf öğrencisi Zeynep Kılıç, “Bugün geri dönüşümün önemini ve nelerin geri dönüştürülebileceğini öğrendik. Geri dönüşümün hayatımızın geleceği olacağı anlatıldı” dedi. Ali Hirap da, “Geleceğimiz için geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Çok faydalı bir eğitim oldu” ifadelerini kullandı.