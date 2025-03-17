Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesindeki Sütçü İmam Kavşağı’nda trafik sıkışıklığını önlemek ve güvenliği artırmak amacıyla modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kavşak genişletme ve düzenleme işlemleri titizlikle ilerliyor. Proje kapsamında, trafik akışının rahatlatılması, yayalar için yürüyüş yollarının modernize edilmesi ve estetik düzenlemelerle bölgenin görselliğinin artırılması hedefleniyor.

Senem Ayşe Mahallesi Muhtarı İlyas Topaloğlu ve Sütçü İmam Mahallesi Muhtarı Turgut Özdemir, mevcut kavşağın kazalara yol açtığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Yapılan çalışmalarla, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amaçlanıyor.