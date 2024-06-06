Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle NFK Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede müzik ziyafeti yaşandı.

Şiir ve edebiyatın başkentinde tiyatro gösterisinden okur – yazar buluşmasına, söyleşiden konferansa onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere müzikseverler adeta akın etti.

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şakalar şefliğinde Türk Halk Müziği Korosu; Bahçe Duvarından Aştım, Eski Libas Gibi, Yar Demedin, Dağlar Dağladı Beni, Tanrı’dan Diledim, Yandırdın Kalbimi, Kara Tren gibi birbirinden değerli eserleri dinleyiciler için seslendirdi.

Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede katılımcılar da hep bir ağızdan koroya eşlik etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müzik şöleninde koro, performansıyla dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konserin çok eğlenceli geçtiğini belirten müzikseverler, Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ’ye teşekkür etti.