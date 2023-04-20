Büyükşehir belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi, talep doğrultusunda sosyal yardım hattına ihtiyaçlarını yazan her bir vatandaşın yanına koşuyor.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Personelleri, il genelindeki vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Gıda kolisi, hijyen paketi, battaniye, ısıtıcı gibi birçok ürünle vatandaşların yardımına koşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremin izlerini silmek adına faaliyetlerini sürdürüyor.