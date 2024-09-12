Şehirde toplu taşıma standardını artırmak, ulaşımı konforlu hale getirmek ve özel gereksinimli bireyler için toplu taşımayı daha erişilebilir yapmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgeye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği delegasyonu iş birliğiyle şehre 16 adet elektrikli otobüs alınacak ve araçlar için 8 adet şarj istasyonu kurulacak. Geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan hibrit otobüslerin ardından Kahramanmaraşlılara hizmet verecek yeni elektrikli otobüsler çevre dostu ve özel gereksinimli bireylerin kullanımına da son derece uygun olacak.

5 Kasım 2024 tarihinde son tekliflerin alınmasının ardından yeni elektrikli otobüsler Kahramanmaraş yollarında vatandaşlara toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak. İhale kapsamında şehre 50 elektrikli bisiklet de alınacak. Poyraz uygulamasıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet veren elektrikli bisikletlerin sayısı da artırılmış olacak.