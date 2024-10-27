Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlikler vatandaşlarla buluşturulmaya başlandı.

27 – 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Panayırı’nda 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Milli İrade Meydanı’ndaki Cumhuriyet Panayırı’nda; söyleşi, çocuk etkinlikleri, tiyatrolar, yeme – içme alanları ve çeşitli spor etkinlikleri yer alıyor.

Çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan Hatice Kübra Tongar’ın söyleşisiyle başlayan program, meydanda düzenlenen çeşitli oyunlar ve yaratıcı atölye çalışmaları ile devam etti.