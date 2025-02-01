Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları sevindiren bir etkinliğe daha imza attı. Elbistan ve Onikişubat’taki Deneyap Atölyesi öğrencileri, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde misafir edilerek keyifli bir yarıyıl tatili geçirdi. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe 200 öğrenci katıldı.

İki gün süren programda çocuklar, kayak ve kış sporlarını deneyimleyerek eğlendi. Geleneksel oyunlarla şenlenen etkinlikte sucuk ekmek ikramı yapıldı. Katılımcılardan Eymen Efe Koska, Yedikuyular’da eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek teşekkür etti.