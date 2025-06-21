Bu kapsamda hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, bireylerin hem ruhsal hem de sosyal gelişimine katkıda bulunmak üzere birçok alanda destek sunuyor.

Merkezde görev yapan psikolojik danışmanlar ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde, bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor. Resim, müzik, el sanatları gibi atölyeler sayesinde özel gereksinimli bireyler hem keyifli vakit geçiriyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Ailelerden de büyük takdir gören merkez, özel bireylerin özgüven kazandığı, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirdiği ve sosyal hayatta daha görünür olduğu bir alan yaratıyor.