Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Sahne Maraş Tiyatro Okulu, diksiyon, dans ve sahne hâkimiyeti gibi eğitimlerle yeni sezona hazırlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan ekip, Ocak ayında iki çocuk oyunu ve bir yetişkin tiyatrosuyla sahne alacak.

12 Şubat Kurtuluş Günü’nde özel bir meydan gösterisi de düzenlenecek. Sahne Maraş Genel Sanat Yönetmeni Samet Demir, “Ocak ayında oyunlarımızı sahneleyecek, 12 Şubat’ta meydan gösterisi yapacağız” dedi.

Katılımcılar, eğitimlerin sanatsal ve sosyal hayatlarına büyük katkı sağladığını belirtti. Sahne Maraş, tiyatro kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.