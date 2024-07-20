Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde de birbirinden renkli ve eğlenceli atölyeler miniklerle buluşmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri 15.00 – 17.00 saatleri arasında düzenli olarak gerçekleştirilen atölyelerde bu hafta makrome eğitimi verildi. 2 saat süren etkinlikte çocuklar, örgülerle birbirinden renkli anahtarlıklar yaparken bir yandan da sandalye kapmaca, yakar top ve mendil kapmaca gibi oyunlarla da keyifli vakit geçirdi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı. KAÇSAM’da düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirten aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mürüvet Karakoya Gitmiş, “Okul öncesi öğretmeniyim. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kursa çocuklarımı getirdim. Kursun ne kadar güzel olduğunu buraya gelince bir kez daha gördüm. Çocukların hem sosyalleşmesini hem de el becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Ayrıca çocukların akran ilişkileri noktasında da çok büyük faydası oluyor” dedi. Şeyma Aytemiz Arslantürk ise, “KAÇSAM’da düzenlenen birçok kursa kızımı getiriyorum. Kurslara düzenli bir şekilde katılıyoruz. Burada verilen eğitimleri çok beğeniyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi