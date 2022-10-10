Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzeyin birçok noktasında çalışma yürüten büyükşehir belediyesi, Ekinözü ilçe merkezi ve kırsalındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

İlçeye bağlı merkez İçmeler ve kırsal Çiftlikkale Mahallesi bölgesinde sürdürülen asfalt çalışması, mahalle halkında sevinç yarattı.

Çalışmaları takip eden Kuzey İlçeler Daire Başkan Vekili Fatih Erbilen, Ekinözü ilçesinde yaklaşık 18 kilometre yolu asfaltla kapladıklarını söyledi. Erbilen Çiftlikkale mahallesindeki yaklaşık iki buçuk kilometrelik yolunda tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Büyükşehir belediyesiyle yaptıkları çalışmalar neticesinde birçok yol sorununun ortadan kaldırıldığını belirten Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Eker yaptığı açıklamada: “Bugün Çiftlikkale ve içmeler mahalle muhtarlarımız yol sevinçlerini bizlerle paylaştı. Mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Yollar asfaltla kaplanıyor. Şahsım ve ilçem adına büyükşehir belediye başkanımıza, fen işleri müdürlüğümüze ve müteahhitlerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftlikkale Mahallesi Muhtarı Hasan Kul ile İçmeler Mahallesi Muhtarı Faruk erkek te hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ve Ekinözü Belediye Başkanı Eker’e teşekkür ederek, yapılan asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.