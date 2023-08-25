Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerini kapsayan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede bir yandan refüj düzenleme, yürüyüş yolu imalatı ve peyzaj uygulamaları devam ederken bir yandan da caddelerin asfaltı yenilenerek bölgenin ulaşım standardı iyileştiriliyor. Alparslan Türkeş Bulvarı’nın ardından Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nın asfaltını da baştan uca yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda asfalt uygulamalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca bölgede etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.