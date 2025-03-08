Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ilçelere taşıyan “İlçemde İftar Var” programı, Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında vatandaşları aynı sofrada bir araya getirmeye devam ediyor. Çağlayancerit İlçesinde büyük bir buluşma gerçekleşti. İlçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan iftar programında Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan tiyatro gösterisi ve geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz sahnelendi. Minikler için eğlenceli ve öğretici anlar sunan gösteriler, izleyenlerden büyük beğeni topladı.