Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde Çiğli Mahallesi’ni Gaziantep Yolu’na bağlayan 2 kilometrelik ana arteri 7 Milyon TL’lik yatırımla yeniledi. Genişletme, asfalt ve yol çizgi uygulamalarının tamamlanmasıyla Çiğli’nin ulaşım standardı iyileştirildi.

2023 Ulaşım Yatırımları Programı kapsamında şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ne ulaşım sağlayan ana arterde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çiğli Mahallesi’ni Gaziantep Yolu’na bağlayan 2 kilometrelik arter, 4 bin 500 ton sıcak asfalt ve 7 Milyon TL’lik yatırımla yenilendi. Genişletme, sıcak asfalt ve yol çizgi uygulamalarıyla baştan uca yenilenen arterle, Çiğli’nin ulaşım standardı artırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Çiğli Mahallesi’ne ulaşım sağlayan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamaların meydana geldiği 2 kilometrelik arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla mahallenin ulaşım standardının iyileştirildiği ve Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde şehrin çeşitli noktalarında yol yenileme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.