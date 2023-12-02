Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını daha güçlü ve güvenli hale getirmek için de yatırımlarına devam ediyor.

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Kültür Park Yıkımıyla Yeni Nesil Yaşam Alanları Geliyor Kültür Park Yıkımıyla Yeni Nesil Yaşam Alanları Geliyor

KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Kuddusi Baba Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla; yağmursuyu hatlarında oluşabilecek sorunları gidermek adına eski hatlar değiştirilip yerine standartlara uygun yeni yağmursuyu hatları kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; yağmursuyu hattı imalatları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiğini bildirdi.

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Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi