Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını daha güçlü ve güvenli hale getirmek için de yatırımlarına devam ediyor.

KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Kuddusi Baba Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla; yağmursuyu hatlarında oluşabilecek sorunları gidermek adına eski hatlar değiştirilip yerine standartlara uygun yeni yağmursuyu hatları kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; yağmursuyu hattı imalatları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiğini bildirdi.