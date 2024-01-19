KASKİ Genel Müdürlüğünce Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde başlatılan içme suyu hattı çalışması devam ediyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ve afetlere karşı daha dirençli altyapı noktasında da yatırımlarına devam ediyor. Deprem öncesinde şehir merkezi ve ilçelerde başlanan altyapı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi oldu. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanması noktasında mevcut şebeke hatlarına ilave olarak mahalleye bin 100 metre yeni içme suyu şebeke hattı kazandırılıyor. KASKİ ekiplerince sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla mahalleye kazandırılan yeni şebeke hattı uzun yıllar boyunca mahalle sakinlerine hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Hasarlı olan altyapımızın yenilenmesi noktasında depremler öncesi başlattığımız yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Şehir merkezi ve ilçelerimizin altyapısını depremlere karşı daha dirençli ve modern bir şekilde yeniliyoruz.

Şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’lik hibe ile projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yenilenen altyapı hatları uzun yıllar boyunca şehrimize hizmet edecek” ifadelerine yer verildi.