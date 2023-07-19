Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem dolayısıyla yarım kalan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede tekrardan başladığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci etabı da tamamlanarak yatay parklanma alanı ile 4 şeritli olarak hizmete sunulan Alparslan Türkeş Bulvarı’nın ardından Dr. Sait Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları da tamamlandı.

Geliş ve gidiş istikametiyle toplamda 2 bin 300 metre uzunluğa sahip arterin asfaltı yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi.

Yol çizgi çalışmalarının da tamamlanmasıyla yenilenen yüzüyle trafiğe açılan cadde, sürücülerin beğenisini kazandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Binevler bölgesinde yıkım çalışmalarının tamamlandığı kısımlarda asfalt yenileme uygulamalarının peyderpey devam ettiği belirtildi.