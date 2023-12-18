2023 Ulaşım Yatırımları Programı kapsamında şehir genelinde asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Salman Zülkadiroğlu Bulvarı oldu.

Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu, konut ve mesire alanlarına ulaşım sağlayan bulvar, geliş ve gidiş istikametleriyle baştan uca yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla kuzey şeridi tamamlanarak ulaşıma açılan Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nın güney şeridindeki asfalt uygulamalarında da sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde yerleşim yerlerinin ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında şehir genelinde yol yenileme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.