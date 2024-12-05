Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Engelli Destek Merkezi (ENDES) aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin iş hayatına katılımını artırmaya ve istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. İŞKUR iş birliğiyle yürütülen ve her hafta Perşembe günleri düzenlenen istihdam günleri, Milli İrade Meydanı’nda özel gereksinimli bireylerle işverenleri bir araya getiriyor. Bu hafta gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli 150 vatandaş işveren firmalarla buluşarak iş imkânları hakkında bilgi aldı ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Etkinlikte, bireylerin yetenek ve becerilerine uygun pozisyonlar için iş başvuruları alındı ve istihdam süreçlerine yönelik rehberlik hizmeti sunuldu. Katılımcılar, ENDES’in sağladığı imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, işverenler de toplumun her kesiminden bireylerin çalışma hayatına dâhil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hedef Toplumun Her Kesimine Eşit Hizmet

Konuya ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumun her kesimine eşit hizmet sunma anlayışıyla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Engelli Destek Merkezi (ENDES) aracılığıyla özel gereksinimli vatandaşlarımızın sosyal hayata ve iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz istihdam günleri, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım teşkil etmekte. Her Perşembe günü Milli İrade Meydanı’nda düzenlediğimiz bu etkinliklerle, özel gereksinimli vatandaşlarımızın yetenek ve becerilerine uygun iş fırsatlarına erişimini sağlıyor, işverenlerle birebir görüşmeler yapmalarına imkân tanıyoruz” cümlelerine yer verildi.