Güçlü bir kent basını oluşturmak, gazetecileri cemiyet çatısı altında buluşturmak ve Kahramanmaraş basınının geleceğini daha iyi temeller üzerine kurmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nde geçtiğimiz günlerde kongre heyecanı yaşandı. 7 yıldır başkanlık görevini ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde sürdüren Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Kongre sonrası yönetimiyle birlikte Vali Mükerrem Ünlüer ile biraraya gelen Başkan Deveboynu ve ekibi, yeni dönemde izleyecekleri yol haritası hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıda, yerel medyanın kentteki rolü, medya-yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Kahramanmaraş’ın tanıtımına yönelik projeler ele alındı.

KAHRAMANMARAŞ’IN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Cemiyet Başkanı Arslan Deveboynu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada; “Yeni yönetimimizle birlikte Kahramanmaraş’ın gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sayın Valimizle, medya ve kamu yönetimi iş birliğinin önemini ve bu alanda neler yapılabileceğini ele aldık” dedi.