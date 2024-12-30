Güçlü bir kent basını oluşturmak, gazetecileri cemiyet çatısı altında buluşturmak ve Kahramanmaraş basınının geleceğini daha iyi temeller üzerine kurmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nde geçtiğimiz günlerde kongre heyecanı yaşandı. 7 yıldır başkanlık görevini ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde sürdüren Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. 

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Kongre sonrası yönetimiyle birlikte Vali Mükerrem Ünlüer ile biraraya gelen Başkan Deveboynu ve ekibi, yeni dönemde izleyecekleri yol haritası hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıda, yerel medyanın kentteki rolü, medya-yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Kahramanmaraş’ın tanıtımına yönelik projeler ele alındı. 

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KAHRAMANMARAŞ’IN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Cemiyet Başkanı Arslan Deveboynu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada; “Yeni yönetimimizle birlikte Kahramanmaraş’ın gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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Sayın Valimizle, medya ve kamu yönetimi iş birliğinin önemini ve bu alanda neler yapılabileceğini ele aldık” dedi.