Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sanatsal potansiyeline katkı sağlamak amacıyla düzenlediği okur - yazar buluşmaları kapsamında öğrencileri edebiyatın usta kalemleriyle buluşturuyor. Son olarak gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Merve Uygun ve Şair Samet Karataş, lise öğrencileriyle bir araya gelerek edebiyatın farklı yönlerine dair önemli bilgiler paylaştı. TOBB Fen Lisesi’nde öğrencilerle buluşan Yazar Merve Uygun; masal, öykü ve hikâye türlerinin Türk edebiyatındaki yeri ve önemine dair kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Geleneksel anlatım biçimlerinin modern edebiyattaki etkilerini ele alan Uygun, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak onlara edebi üretim süreci hakkında bilgi verdi. Masalların geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirasın önemini vurgulayan yazar, gençlerin bu alana ilgisini artırmak amacıyla çeşitli önerilerde bulundu.

Karataş, Şiirin İnsan ve Toplum Üzerindeki Etkilerini Ele Aldı

İbrahim Çalık Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluşan Şair Samet Karataş ise şiirin farklı açılardan değerlendirilmesine odaklandı. Şiirin duygu dünyamızdaki yeri, yazım süreci ve şairlerin bakış açıları üzerine derinlemesine bir söyleşi gerçekleştiren Karataş, öğrencilerle interaktif bir ortamda şiir üzerine tartıştı. Şiirin insan ruhundaki etkisini ve sanatsal gücünü vurgulayan şair, gençlerin kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için şiirin güçlü bir araç olduğunu dile getirdi.

Yazar Uygun, Masal ve Hikâyenin Edebiyattaki Yerini Anlattı

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazar Merve Uygun, “Hikâye anlatmanın ontolojik bir şey olduğundan bahsederek sanatsal bir form olarak öyküyü konuştuk. Masalların Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemine değindik. Çok keyifli ve verimli bir sohbet oldu. Bizi bu güzel programda öğrencilerle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Kaderi Edebiyatla Karılmış”

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat şehri olduğunu ve bu mirasın sürdürüldüğünü vurgulayan Samet Karataş, “Gençlik yıllarımdan itibaren şiir ve edebiyatla hep iç içeydim. Yazdığım şiirleri kitapta topladım. Şiir ve edebiyatın şehri Kahramanmaraş’a da bir edebiyat etkinliği için geldim. Gençlerle yaptığımız söyleşide, buradan daha birçok şair ve yazar çıkacağına kani oldum. Her şehrin bir kaderi vardır. Kahramanmaraş’ın kaderi de edebiyatla karılmış. Bugün bunu bir kez daha gördüm. Bu güzel program için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.