Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun kırsalında etkisini artıran kar yağışına karşı hızlı bir şekilde harekete geçerek kapsamlı bir karla mücadele çalışması başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için grup ve mahalle yollarında yoğun bir şekilde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle kırsal kesimlerdeki ana arterlerin ve mahalle bağlantı yollarının kar yağışı nedeniyle kapanmasını önlemek için gece gündüz görev başında.

Vatandaşların Taleplerine Hızlı Çözüm

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların karla mücadeleyle ilgili taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaşabilecekleri ifade edildi. Böylece kar yağışı kaynaklı sorunların en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için ekipler 24 saat görev başında. Özellikle zorlu kış koşullarının hâkim olduğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına teyakkuz halinde çalışmalar devam ediyor.