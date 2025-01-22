Sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Çağlayancerit’te düzenlenen programın ardından, Andırın’da da özel gereksinimli çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Umay Olgu ve Hüseyin Ahmet Kardelen Rehabilitasyon Merkezleri öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından özel gereksinimli çocuklar bir araya geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinin de katıldığı program, çocuklar için hem eğitici hem de keyif dolu anlara sahne oldu. Etkinlik boyunca çeşitli oyunlar, sanatsal faaliyetler ve eğitici aktivitelerle çocukların katılımı sağlanırken, gönüllü gençler de çocuklarla birebir ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Kışlık Hediye Paketleri Dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkinlik kapsamında özel gereksinimli çocukların kış aylarında ihtiyaç duyacakları kıyafetlerden oluşan hediye paketlerini de dağıttı. Kipaş Eğitim Kurumları iş birliğiyle hazırlanan bu özel hediyeler, çocukların ve ailelerinin yüzlerini güldürdü. Andırın’da düzenlenen bu etkinlik, özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine umut dolu bir gün sunarken, toplumsal dayanışma ve desteğin güzel bir örneğini ortaya koydu.

Yerel Yönetimlerden Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de katıldı. Başkan Gökşen, özel gereksinimli bireylerin toplumda daha aktif bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu tür programların önemine vurgu yaparak, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.