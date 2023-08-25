Personelin bilgi ve becerilerini artırarak hizmet kalitesini daha da üst seviyeye çıkarmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle personellere yönelik hizmet içi eğitim düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca koordine edilen eğitimlerde Prof. Dr. Enver Aydoğan ve Cem Ogün Şen tarafından personellere; etkili ve doğru iletişim, stres yönetimi, motivasyon, drama ve protokol kuralları gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, personelin bilgi ve becerileriyle doğru orantılı olarak hizmetin niteliğinin de artırılması noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.