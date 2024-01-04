Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği eğitim ve tatbikatlarla 2023 yılında toplam 25 bin 483 kişiye ulaşarak; olası yangınların önüne geçme, yangına müdahale, söndürme ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Şehir genelinde altyapıdan temizliğe, üstyapıdan ulaşıma, kültürel faaliyetlerden sosyal yardımlara tüm alanlarda faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için de eğitim ve tatbikatlarını kesintisiz sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yürütülen eğitim ve tatbikatlarla 2023 yılı içerisinde şehir genelinde toplam 174 kurum ziyaret edilerek 25 bin 483 kişiye afet ve acil durumlara ilişkin bilgiler aktarıldı. Şehir merkezi ve ilçelerde kurulan geçici konaklama merkezlerini de ziyaret eden ekipler, burada yaşayan vatandaşlara yönelikte eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “23 istasyon, 412 personel ve 78 araçla 2024 yılında da her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Yıl içerisinde kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ederek eğitim ve tatbikatlarımızı sürdürecek, vatandaşlarımızı afet ve acil durumlara karşı bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.