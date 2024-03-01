Yangından doğal afete, trafik kazasından arama kurtarmaya kadar her türlü durumda etkin ve hızlı bir şekilde vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, afet ve acil durumlara karşı vatandaşların bilgi, tecrübe ve müdahale hızının artırılarak can ve mal kaybının en aza indirilmesi noktasında da kurum ve kuruluşları ziyaret ederek eğitim ve tatbikat gerçekleştiriyor.

Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu, Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu, Güneşli Anaokulu, Hasan Balcı Anaokulu, Çocuk Dünyası Anaokulu ve Menekşe Anaokulunu ziyaret eden itfaiye ekipleri; yangın söndürme cihazları, yangına müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, meydana gelebilecek olası yangınların önüne geçme gibi konularda öğrencilere bilgiler aktardı. Düzenlenen eğitimler ve gerçekleştirilen tatbikatlarla yangına müdahale konusunda daha da bilinçlenen öğrenciler, itfaiye ekiplerine teşekkür ederken İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için eğitim ve tatbikatların artarak devam ettiği belirtildi.