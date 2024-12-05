Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıklarda başlattığı kapsamlı çevre düzenleme ve temizlik seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, kentin en büyük mezarlıklarından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mezarlık alanındaki yabani otların temizliğini yaparak yeşil alanların korunması için özenli bir çaba gösteriyor. Ağaç ve çiçeklerin bakımının titizlikle yapıldığı bu süreçte, mezarlık estetiğini artırmak ve daha ferah bir atmosfer yaratmak amacıyla yeni bitkilerin dikimi de gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla hem mevcut bitki örtüsünün korunması hem de mezarlığın peyzajının daha estetik bir hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, çalışmalar sırasında atıklar ve çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında alınan önlemler, mezarlık alanını temiz ve düzenli tutmayı sağlıyor.

Temizlik Seferberliğimiz Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, mezarlıklarımızda kapsamlı bir çevre düzenleme ve temizlik seferberliği başlattık. Bu kapsamda, Kapıçam Şehir Mezarlığı başta olmak üzere tüm mezarlık alanlarımızda rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra yabani otların temizlenmesi, yeşil alanların korunması, ağaç ve çiçeklerin bakımı gibi uygulamalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.