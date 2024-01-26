Şehir genelinde kış şartlarıyla mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı da teyakkuza geçti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, meydana gelebilecek kar yağışı ve buzlanmaya anında müdahale edebilmek için gece saatlerinde ana cadde, bulvar ve kavşaklarda konuşlandı.

Tüm araç ve personeliyle sahada olan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı anda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına başlayarak arterleri ulaşıma açık tutmayı ve meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz.

İlçe ve kırsal mahallelerde kar yağışının başladığı anda müdahale ederek arterler ulaşıma açık tutuluyor. Şehir merkezinde beklenen kar yağışına karşı da ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda. Ekiplerimiz ana cadde, bulvar ve kavşaklarda konuşlanmış durumda.

Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.