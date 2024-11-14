Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda; büyükşehir ve ilçelerin bütçelerinin yanı sıra ilçelerin ihtiyaç ve talepleri de görüşüldü.

Dilek ve temennilerle noktalanan meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.