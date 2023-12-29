Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Avşar Kampüsü’nde yeni kurulan fakültelere ulaşım sağlayan arterleri sıcak asfaltla kaplayarak bölgede ulaşımı iyileştiriyor.

2023 Ulaşım Yatırımları kapsamında şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü içerisinde yeni kurulan fakültelere ulaşım sağlayan arterlerde başlattığı yol yenileme uygulamalarına da devam ediyor. Zemin öncesi hazırlıkları tamamlanan arterlerde sıcak asfalt serimine başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla yeni fakültelerin ulaşım konfor ve güvenliği artırılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi noktasında yol yenileme, bakım, onarım ve asfalt uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.