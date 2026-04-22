Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında düzenlenen toplantı, anlamlı ve duygusal anlarla başladı.

Meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmeni anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Toplantı salonunda duygusal anlar yaşanırken, saldırıda yaşamını yitirenler için rahmet dilekleri paylaşıldı.

Anma programının ardından meclisin olağan gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda ilk olarak Meclis Başkanlık Divanı üye seçimi gerçekleştirildi, daha sonra ihtisas komisyonları için üye seçimleri yapılırken, encümen üyelerinin belirlenmesi de meclis gündeminde yer aldı.

Kent yönetimi açısından önem taşıyan pek çok başlığın ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

Özellikle Tarihi Kapalı Çarşı’daki meslek gruplarının yeniden belirlenmesine ilişkin madde, mecliste dikkat çeken konular arasında yer aldı.

Alınan kararın, çarşının ticari yapısının daha düzenli hale getirilmesi ve tarihi dokunun korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Toplantının son bölümünde ise 2025 yılı faaliyet raporu meclis üyelerine sunuldu; raporun okunarak değerlendirilmesinin ardından yapılan oylamayla gündem tamamlandı.

Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek kararların alındığı nisan ayı meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.