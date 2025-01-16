Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi meclis başkanvekili Mehmet Beşen başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda; ilçelere yapılacak olan yatırımlar görüşülürken denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Dilek ve temennilerle noktalanan meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir belediyesi meclis başkanvekili Mehmet Beşen, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.