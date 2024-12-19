Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla sürdürdüğü yol yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinden Çiğdemtepe’de kilit parke imalatları tüm hızıyla devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, mahalle içindeki konut, cami ve mezarlık gibi önemli noktalara ulaşımı sağlayan stabilize ara yollar, toplam 5 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplanıyor. Bu çalışmalar, mahalledeki yolların hem dayanıklılığını artırıyor hem de vatandaşların ulaşım konforunu üst seviyeye taşıyor.

Mahalle Sakinlerinden Hizmet Teşekkürü

Çalışmaların mahalleye sağladığı faydadan duydukları memnuniyeti dile getiren Çiğdemtepe sakinleri, yol iyileştirme çalışmaları sayesinde günlük yaşamlarının kolaylaştığını ifade etti. Mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, projelerin devamını temenni ettiklerini belirtti. Mahalle sakinlerinden Akif Tolu, “Ulaşımda çok büyük sorunlar yaşıyorduk. Çocuklarımız okula giderken zorlanıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu yeniliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Fatma Tolu da, “14 yaşında engelli bir çocuğum var. Yollarımız kötü olduğu için çocuğum akülü sandalyesi ile ulaşımda sorun yaşıyordu. Şimdi yollarımız kilit parke ile kaplanıyor. Ulaşımda artık sorun yaşamayacağız” dedi.

Muhtar Akpınar: “Mahallemizin Ulaşımı Büyükşehir ile İyileşiyor”

Çalışmaların mahalle için önemine değinen muhtar Mustafa Akpınar, “Mahallemizde ulaşımda çok büyük sorun yaşıyorduk. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e arz ettik ve hemen çalışmalara başladılar. Şimdi yollarımız kilit parke ile kaplanıyor. Çalışmalar bitmek üzere. Mahallemizin ulaşımı Büyükşehir ile iyileşiyor” cümlelerini kaydetti.