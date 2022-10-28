Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek için şehir genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Pazarcık’ın Evri Taşbiçme Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, 6 kilometre uzunluğundaki arteri sıcak asfaltla baştan sona yeniliyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak mahallenin ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

“Mahallemiz Otoban Gibi Asfalta Kavuşuyor”

Evri Taşbiçme Mahallesi’nin ulaşım sorununun Büyükşehir’le çözüme kavuştuğunu belirten muhtar Adem Akpolat, “Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz deforme olmuştu ve araç geçişlerinde evlerimiz toz toprak içinde kalıyordu. Özellikle okul bölgesine ulaşım sağladığı için öğrencilerimiz de ulaşımda sorun yaşıyordu. Durumu Hayrettin Güngör Başkanımıza arz ettik ve başkanımız da yolumuzun sıcak asfaltla yenilenmesi talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Mahallemiz otoban gibi asfalta kavuşuyor. Mahallemize kazandırdıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.