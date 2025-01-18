Başkan Görgel, “Birbirinden değerli yavrularımızın başarıları bizleri çok sevindirdi. Her biri sadece eğitimdeki başarılarıyla değil karakterleri, duruşları ve insanlıklarıyla da bizleri daima gururlandırıyor. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karne günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek şehit çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.

Çamlıca Restoran’da gerçekleşen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli de katıldı.

Protokol üyeleri, şehit çocuklarının karne sevincine ortak olarak onlara desteklerini iletti.

Şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fırat Görgel ve protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarını kutladı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu ifadeleri kulandı:

“Birbirinden değerli yavrularımızın başarıları bizleri çok sevindirdi. Her biri sadece eğitimdeki başarılarıyla değil karakterleri, duruşları ve insanlıklarıyla da bizleri daima gururlandırıyor. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz. Ülkemiz bu pırlanta gibi yavrularımızın başarıları ve azmiyle çok daha iyi yerlere gelecek. Bu vesileyle göz aydınlığı tüm yavrularımıza başarılarla dolu eğitim hayatı ve hayırlı ömürler diliyorum” cümlelerini kaydetti.