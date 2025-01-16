Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsmail Kurtul İlkokulu öğrencileri için serasında düzenlediği çiçek dikim etkinliğiyle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün sundu. Etkinlikte, minikler bitki bakımı, sulama teknikleri ve toprağın önemi hakkında bilgiler aldı. Uygulamalı olarak çiçek dikimi yapan öğrenciler, doğayla bağ kurmanın keyfini yaşadı.

Etkinlikten memnun kalan öğretmen Hatice Nur Okuducu, “Çocuklarımız bitkileri tanıdı, toprakla vakit geçirdi. Bu tür etkinlikler öğrencilerimize çok faydalı oluyor. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

Öğrencilerden Ahmet Fuat Sandal, “Çiçek diktim, çok eğlendim” derken, Zeynep Dilek Karpuzoğlu, “Diktiğim çiçeği anneme hediye edeceğim” dedi.