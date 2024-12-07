Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini koruma ve vatandaşlara daha temiz bir yaşam alanı sunma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kapalı Çarşı’da gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarının ardından, bu kez Küçük Sanayi Sitesi’nde geniş çaplı bir temizlik operasyonu düzenlendi. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalarda, 5 araç ve 17 personelden oluşan bir ekip görev aldı. Bölgenin ana caddesi olan Mehmet Nuri Arıkan Caddesi, geliş ve gidiş istikametleriyle köpüklü suyla detaylı bir şekilde yıkandı. Çalışmalar sırasında kaldırımlar, yol kenarları, çöp konteynerleri ve trafik işaretleri de temizlenerek caddede hijyenik bir görünüm sağlandı.

Halk Sağlığı ve Şehir Estetiğine Katkı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin estetiğini korumak, vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdiğimiz temizlik operasyonunda Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’ni köpüklü suyla detaylı bir şekilde temizledik. Amacımız sadece temiz bir çevre değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir temizlik bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak. Bu kapsamda, şehrimizin farklı noktalarında da benzer çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesinin çevre temizliğine yönelik bu adımları, halk sağlığına ve şehir estetiğine önemli katkılar sağlıyor.