Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde çeşitli nedenlerle deforme olan trafik işaret ve işaretçilerini bir bir yenilerken, sinyalizasyon sistemlerinin de tamirini gerçekleştiriyor.

Şehir genelinde ulaşım standardını artırmak için yollarda bakım, onarım, genişletme ve asfalt uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve yenilenmesi noktasında da çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla; bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik kazası ve hava olayları dolayısıyla deforme olan levha ve uyarıcı işaretler yenilenirken, sinyalizasyon sistemlerinin de tamiri gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; trafikte güvenliğin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.