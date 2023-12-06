Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da 6 Şubat depremlerinin ardından ev ve iş yerlerinin tadilatı esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıklarının temizlenmesi noktasında da çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de hafriyat atıklarının temizliğini gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve KASKİ ekiplerince Türkoğlu’nda ilçe merkezindeki mahalle ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarla, çevreye bırakılan molozlar iş makineleriyle bulundukları yerden alınarak hafriyat döküm sahasına naklediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kent estetiğinin sağlanması, insan sağlığına zararlı atıkların bertaraf edilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.