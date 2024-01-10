Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol yenileme, bakım, onarım ve asfalt uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de 6 Şubat depremlerinin ardından Türkoğlu’nda devlet hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan sağlık merkezine ulaşım sağlayan arter oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, arterdeki kilit parkeler sökülerek sıcak asfalt serimi yapılıyor. Türkoğlu’nun ana arterlerinden Mahir Ünal Caddesi’nden hastaneye ulaşım sağlayan yolda ve hastane çevresinde yürütülen asfalt seriminin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi noktasında yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.