Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Zararlı canlıların olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede daha etkin ve sürdürülebilir yöntemler geliştirmek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile iş birliği başlattı.

KSÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar kapsamında, sahadan alınan örnekler detaylı bir şekilde inceleniyor.

Uzman biyologlar tarafından yapılan analizlerde, bölgede bulunan sivrisinek türleri tespit ediliyor ve bu türlerin sağlık ve çevre üzerinde oluşturabileceği potansiyel zararlar raporlanıyor.

Hazırlanan bilimsel raporlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahada daha hedef odaklı ilaçlama yapmasına olanak tanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmaları, sadece mevcut zararlıları kontrol altına almakla sınırlı kalmıyor.

Aynı zamanda, zararlı popülasyonunun uzun vadede artışını engellemeye yönelik önlemler de alınıyor.

Bu kapsamda, sivrisineklerin üreme alanlarının tespit edilerek ortadan kaldırılması ve çevre dostu ilaçlama yöntemlerinin kullanılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadeleye yönelik bilimsel ve teknik destekle güçlendirilmiş bu çalışmaları, çevre sağlığı ve halk sağlığı alanında önemli bir örnek teşkil ediyor.

KSÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Güven konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş’ta özellikle son zamanlarda artış gösteren ve sorun teşkil eden sivrisineklerle mücadele noktasında bilimsel açıdan Büyükşehir Belediyesine destek sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sahadan alınan örnekler burada laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde inceleniyor. İncelemelerimiz neticesinde türleri belirliyor ve bu türlerin oluşturabileceği zararları tespit ediyoruz” diye konuştu.