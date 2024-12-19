Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının son olağan meclis toplantısını Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirdi. Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlendi ve yoğun bir gündemle tamamlandı. Toplantının ana gündeminde; ek ödenek talepleri, gelir tarifelerindeki düzenlemeler, taşınmaz tahsisi, toplu taşıma gelir desteği ve imar plan teklifleri gibi şehrin geleceğini ilgilendiren konular yer aldı. Toplam 51 madde, meclis üyelerinin detaylı değerlendirmesi sonrasında görüşülerek karara bağlandı.

Şehir İçin Stratejik Kararlar Alındı

Toplantıda ele alınan maddelerden bazıları, şehrin mali yapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan ek ödenek taleplerini içerdi. Bunun yanı sıra, toplu taşıma sistemine yönelik gelir desteği planlaması, vatandaşların ulaşım maliyetlerini hafifletmeyi ve toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefledi. İmar plan teklifleri ise, Kahramanmaraş’ın kentsel gelişimini sürdürülebilir şekilde ilerletmek adına önemli bir gündem maddesi oldu. Meclis üyeleri, şehir planlamasına dair uzun vadeli etkileri olan bu teklifleri detaylı bir şekilde tartıştı.

Şehrimizin İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmayı Sürdürüyoruz

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, alınan kararların Kahramanmaraş için hayırlı olmasını dileyerek, toplantıya katılım sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Görgel, şehrin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların şehir halkı üzerindeki olumlu etkilerinin en kısa sürede hissedilmesi temennisiyle son buldu.