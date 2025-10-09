İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilgili daire başkanlarının geniş katılımıyla yapılan toplantıda, kent için önemli kararlar masaya yatırıldı.

Toplantı açılışında konuşan Başkanvekili Beşen, kentin yeniden imarı ve ihyası sürecinde birlik ve dayanışma ruhuyla hareket edeceklerini söyledi. Alınacak her kararın Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Beşen, meclis üyelerinden kentin menfaatini gözeterek çalışmaları sürdürmelerini istedi.

Gündem maddeleri oldukça kapsamlıydı. Toplam 12 konu görüşülürken, şehir planlamasından ulaşıma, kültür yatırımlarından mali düzenlemelere kadar pek çok başlık değerlendirildi. Her madde detaylıca incelenirken, ilgili komisyonların hazırladığı raporlar meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Gündemde altyapı geliştirmeleri, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve sosyal belediyecilik projeleri öne çıktı. Meclis üyeleri, önerilen projelerin yalnızca şehrin estetik görünümünü iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda vatandaşların yaşam standartlarını da yükselteceğini belirtti.

Toplantının sonunda, karara bağlanan ve görüşülen projelerin önümüzdeki günlerde uygulamaya geçmesi bekleniyor. Belediye yönetimi, halkın ihtiyaçlarına uygun, yaşanabilir şehir hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.