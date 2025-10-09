Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde köklü değişiklikleri içeren yeni bir yükseköğretim modelinin hayata geçirileceğini duyurdu. Özvar, bazı lisans programlarında ders yüklerinin azaltılarak öğrenme süreçlerinin daha uygulamalı, proje ve araştırma odaklı hale getirileceğini açıkladı. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayan derslerin müfredattan çıkarılması ve içeriklerin güncel ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması da bu dönüşümün temel adımları arasında yer alıyor.

Yaz okullarında yeni dönem başlıyor

Yaz okullarında yapılacak düzenlemeler, üniversite öğrencilerine daha esnek ve hızlı bir öğrenim imkânı sunmayı hedefliyor. Yeni düzenleme sayesinde, yaz okulları artık yalnızca başarısız olunan derslerin tekrar edildiği bir dönem olmaktan çıkacak. Öğrenciler, yaz aylarında üst sınıflardan ders alarak dönem kaybı yaşamadan ilerleme fırsatı elde edecek.

Lisans eğitimi 3 yıla düşebilir

Yaz okullarında uygulanacak düzenlemeler özellikle başarılı ve hedef odaklı öğrencilere lisans eğitimini 3 yılda tamamlama gibi büyük bir avantaj sunacak. Bu model, Avrupa’daki birçok yükseköğretim sisteminde uygulanan "esnek müfredat" yaklaşımına benzer bir yapıyı Türkiye’de de hayata geçirecek. Öğrencilerin akademik gelişimlerini hızlandırmasının yanı sıra, erken mezuniyet sayesinde iş hayatına daha erken atılmaları mümkün olacak. Aynı zamanda üniversitelerdeki ders yoğunluğu ve sınıf dolulukları da bu sistemle dengelenmiş olacak.

İş yeri temelli mesleki eğitim modeli

Yeni düzenlemeyle üniversitelerde “iş yeri temelli mesleki eğitim modeli” de yaygınlaştırılacak. Geleneksel staj sisteminin yerine geçmesi planlanan bu model sayesinde öğrenciler, doğrudan üretim sahasında ya da sektörün içinde deneyim kazanma fırsatı bulacak. Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara’da pilot uygulamalarla başlayacak olan sistem, öğrencilere yalnızca teorik değil, pratikte de donanım kazandırmayı hedefliyor. Böylece öğrenciler, mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışacak, bu da istihdam oranlarının artmasına doğrudan katkı sağlayacak.

YÖK’ün bu hamlesi, üniversite eğitiminde daha verimli, esnek ve istihdama yönelik bir yaklaşımın benimsendiğini ortaya koyuyor. Yeni modelle birlikte öğrencilerin eğitim süresini kısaltarak daha erken mezun olmaları, iş gücü piyasasına daha hızlı katılmaları hedefleniyor. Özellikle dijitalleşme, yapay zeka ve uygulamalı eğitim alanlarına ağırlık verilmesiyle, mezunların nitelikleri artırılacak ve üniversite-sektör işbirliği daha güçlü hale getirilecek.